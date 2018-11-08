Спорт Где и когда смотреть матчи "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы 8 ноября

2018-11-08 18:30 126

 

Украинские клубы в четверг, 8 ноября, проводят на своих полях поединки 4-го тура группового этапа еврокубка.

"Динамо" (Киев) проведет сегодня домашний матч группового этапа Лиги Европы. В гости к "бело-синим" приехал французский клуб "Ренн". В первом матче этих соперников французы проиграли на своем поле со счетом 1:2. А сегодня вечером постараются взять реванш на поле стадиона "Олимпийский" в Киеве. Но и "Динамо" тоже нужна только победа.

Начало матча "Динамо" - "Ренн" в 19:55 по киевскому времени, прямая трансляция - на канале "Футбол 1".

Также сегодня свой матч в группе Лиги Европы проведет и "Ворскла". Украинская команда сыграет в Полтаве с "Карабахом" из Азербайджана. Этот матч начнется в 22:00. Увидеть его можно на канале "Футбол 2".

Напомним, что представитель Украины в Лиге чемпионов накануне уступил с неприличным счетом 0:6 в Англии.

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Где и когда смотреть матчи "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы 8 ноября 2018-11-08 18:30 126
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