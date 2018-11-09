Спорт 'Я домой'': Усик рассказал о завершении карьеры

2018-11-10 08:00 138

 

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сообщил, когда собирается завязать с боксом. Украинец планирует перейти в супертяжи и завоевать там все награды и только после этого завершить карьеру.

"Я должен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я этого достигну, я развернусь и скажу: "Ребята, я вас благодарю, спасибо Богу, все, низкий поклон, я домой", - рассказал Усик в интервью SecondsOut.

Также украинский чемпион ответил скептикам, которые считают его переход в супертяжи авантюрой.

"Многие эксперты говорят, что мне не стоит повышать весовую категорию, потому что я слишком мал и мои размеры не позволят мне побеждать там. Но всю свою жизнь я слышал скептиков, которые говорили, что я не смогу сделать, что у меня не получится. И только Бог говорил мне: "Вперед, Саша, давай!", - заявил Усик.

Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. Накануне состоялась пресс-конференция боксеров, на которой украинец признался, что всегда мечтал боксировать в Англии, а Белью рассказал о своем отношении к сопернику.

 

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