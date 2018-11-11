Спорт Усик жестко нокаутировал Тони Белью в 8-м раунде: смотреть полное видео боя

2018-11-11 11:00 528

В ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в категории Cruiserweight (крузервейт) Александр Усик победил британца Тони Белью.

Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

В четвертом раунде Тони Белью попал дальним правой. Но Усик устоял и контратаковал. Наш боксер смотрелся быстрее, а британец - тяжеловесней. В пятом раунде Усик пошел в атаку. Шестой был равным по противоборству. В седьмом раунде Усик сохранил инициативу, Белью оборонялся. В восьмом раунде Белью пропустил левый боковой в челюсть и был нокаутирован.

"Я провел очень трудный год. Я хочу отдохнуть с семьей, с детьми и поправить здоровье. А потом поговорим", - сказал Александр Усик после победы.

Наш спортсмен не только успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBC, WBA, IBF но и прибавил к ним пятый - от журнала The Ring.