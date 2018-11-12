Политика 100 лет независимости Польши: в Варшаве публично сожгли флаг Евросоюза

2018-11-12 15:16 123

В Польше накануне Дня независимости в страну не впустили около 400 ультраправых, неофашистов и "лиц, которые идеализируют Бандеру". По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди собирались прийти на марш независимости в Варшаве.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России", - сказал Жарин.

Также спикер добавил, что с 8 по 11 ноября Агентство внутренней безопасности и полиция осуществляли действия против людей, которые могут стать угрозой внутренней безопасности государства и конституционному строю Польши.

"В рамках этих мероприятий несколько десятков человек были задержаны, места их проживания были обысканы", - отметил пресс-секретарь в интервью PAP.

Напомним, Польша отмечала 11 ноября День независимости. В этом году исполнилось 100 лет с момента восстановления независимости Республики. В столице Польши Варшаве прошел бело-красный марш, на котором сожгли флаг Европейского Союза.

В польской столице в шествии приняли участие почти 200 тысяч человек. В марше приняли участие первые лица государства, в частности президент Польши Анджей Дуда, глава польского правительства Матеуш Моравецкий и лидер "Права и Справедливости" (PiS) Ярослав Качиньский.