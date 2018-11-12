Спорт видео Как игрок "Ман Сити" провоцировал Усика на драку

2018-11-12 22:00 366

Абсолютный чемпион мира по боксу пришел в гости к чемпионам Англии по футболу. Боксер Александр Усик после эффектной победы нокаутом над британцем Тони Беллью посетил футбольное дерби Манчестера. Напомним, что "Сити" уверенно выиграл у земляков из "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

После игры Усик пришел в раздевалку победителей, и поздравил с победой одноклубников украинского легионера "Ман Сити" Александр Зинченко. Сам "Зина" участия в мачте не принимал. Он даже не попал в заявку, а на позиции левого защитника, где украинец играл в недавнем матче Лиги чемпионов против "Шахтера", его сменил француз Бенджамен Менди. Футбольные звезды с удовольствием делали селфи с абсолютным чемпионом мира по боксу, а Менди валял дурака больш всех. В шутку даже пообщеал "убить" чемпиона - рисковый парень!