Экономика Украина будет поставлять винтовки, беспилотники и РЛС-станции в Индонезию

2018-11-13 11:42 162

Украинские производители подписали ряд соглашений с представителями Индонезии на проходящей в Джакарте международной выставке оружия Indo Defence 2018.

"ГП Укринмаш, предприятие – участник концерна, провело встречу с командованием оборонных ведомств Индонезии, во время которой индонезийская сторона сообщила о плане закупить партию украинских штурмовых винтовок, а также выразила интерес к отечественным РЛС, в частности, контрбатарейных, БПЛА и авиационных средств радиоэлектронной борьбы", – ообщили в пресс-службе государственного концерна Укроборонпром

Еще одно подразделение Укроборонпрома, компания Укрспецэкспорт, подписало с индонезийской компанией меморандум, в котором говорится о сотрудничестве в продвижении бронетранспортеров на рынки Юго-Азиатского региона.