Политика Главным тренером сборной по хоккею стал 43-летний экс-защитник Андрей Срюбко

2018-11-14 10:41 90

На заседании Исполкома Федерации хоккея Украины рассмотрен ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой сборных команд к чемпионатам мира и работе по организации чемпионата Украины.

Главным в повестке дня был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера национальной мужской сборной команды Украины и об основных задачах команды на сезон 2018 - 2019 годов.

По этому вопросу было единогласно принято решение - назначить главным тренером национальной мужской сборной команды Украины Андрея Срюбко.

Андрей Срюбко - известный в прошлом украинский хоккеист. За свою тренерскую карьеру работал как ассистент в ХК Дмитров (Россия) (2013 - 2014), молодежной сборной Украины (2014 - 2015), ХК Донбасс (2016 - 2017), главным менеджером в национальной мужской команде Украины ( 2014-2015) и старшим тренером молодежной сборной Украины (2017 - 2018).

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