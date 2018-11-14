Спорт Английский рефери понес наказание из-за глупой ошибки

2018-11-14 16:25 96

Английский арбитр Дэвид Макнамара получил дисквалификацию за то, что забыл взять монетку на поле.

Об этом сообщает The Mirror.

Макнамара оставил монетку в раздевалке перед матчем женского чемпионата между "Манчестер Сити" и "Редингом". В связи с этим он попросил игроков команд сыграть в игру "камень-ножницы-бумага", чтобы определить того, кто разыграет мяч с центра.

За свою ошибку рефери наказан трехнедельной дисквалификацией.

В футбольной ассоциации Англии (FA) действия арбитра назвали непрофессиональными.

"Макнамара должен был быть внимательнее и лучше готовиться к матчу. Он действовал непрофессионально", - заявила представитель FA Джоанна Стимпсон.