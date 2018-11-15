Политика Москва снова подала в суд - требует вернуть $3 миллиарда долга Януковича

2018-11-15 14:16 147

Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию по делу о долге Украины в размере 3 млрд долларов, которые занял беглый непрезидент Виктор Янукович. 

Компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы РФ, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины.

Напомним, что Россия купила украинские облигации в декабре 2013 года. После победы Революции Достоинства правительство Яценюка отказалось возвращать так называемый "долг Януковича", утверждая, что 3 млрд долларов стали взяткой бывшему непрезиденту за отказ от ассоциации Украины с Евросоюзом. Янукович при бегстве вывез эти деньги в РФ.

Москва подала на Киев иск в Высокий суд Лондона с требованием вернуть деньги.

Апелляционный суд Лондона признал доводы Украины, что она выпустила еврооблигации под давлением со стороны России. Принуждение является аргументом для отказа от выплаты долга. РФ подала апеляцию и решение Верховного суда Великобритании, которая поставит точку в этом споре. Его вердикт - обязателен для исполнения. Ожидается, что рассмотрение апелляции в суде состоится не ранее июня 2019 года.

Еще по теме

Экстремал за 157 дней вплавь обогнул Великобританию ни разу не ступив на сушу

2018-11-05 15:46 714

Суд обязал НАБУ завести уголовное дело против Яценюка за коррупцию, отмывание денег и растраты

2018-10-29 15:14 882

Судья Голосеевского суда Киева Юрий Мазур обвинил олигарха Ярославского в давлении и использовании грязных технологий

2018-10-26 11:17 1092

В ЕС запретили одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

2018-10-24 20:00 924

Еще новости в разделе "Политика"

Новая резолюция ООН определит Крым только как "временно оккупированный РФ"

2018-11-15 16:30 18

У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате"

2018-11-15 16:15 72

США присоединились к странам, которые требуют блокировать Северный поток-2

2018-11-15 15:46 84

Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа

2018-11-15 15:12 114
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Новая резолюция ООН определит Крым только как "временно оккупированный РФ" 2018-11-15 16:30 18
У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате" 2018-11-15 16:15 72
США присоединились к странам, которые требуют блокировать Северный поток-2 2018-11-15 15:46 84
Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа 2018-11-15 15:12 114

Лента

16:30 Новая резолюция ООН определит Крым только как "временно оккупированный РФ"
16:29 Нидерланды – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
16:22 В Украине с нового года значительно подорожает кабельное ТВ
16:15 У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате"
16:10 Красный корпус Киевского университета Шевченко хотят перекрасить в желтый цвет
16:05 Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине
15:46 США присоединились к странам, которые требуют блокировать Северный поток-2
15:12 Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа
14:45 От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов
14:16 Москва снова подала в суд - требует вернуть $3 миллиарда долга Януковича