Политика Москва снова подала в суд - требует вернуть $3 миллиарда долга Януковича

2018-11-15 14:16 147

Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию по делу о долге Украины в размере 3 млрд долларов, которые занял беглый непрезидент Виктор Янукович.

Компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы РФ, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины.

Напомним, что Россия купила украинские облигации в декабре 2013 года. После победы Революции Достоинства правительство Яценюка отказалось возвращать так называемый "долг Януковича", утверждая, что 3 млрд долларов стали взяткой бывшему непрезиденту за отказ от ассоциации Украины с Евросоюзом. Янукович при бегстве вывез эти деньги в РФ.

Москва подала на Киев иск в Высокий суд Лондона с требованием вернуть деньги.

Апелляционный суд Лондона признал доводы Украины, что она выпустила еврооблигации под давлением со стороны России. Принуждение является аргументом для отказа от выплаты долга. РФ подала апеляцию и решение Верховного суда Великобритании, которая поставит точку в этом споре. Его вердикт - обязателен для исполнения. Ожидается, что рассмотрение апелляции в суде состоится не ранее июня 2019 года.