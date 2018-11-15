В сети появился мультипликационный ролик боя Усик - Беллью

Новости спорта: На одном из YouTube-каналов появилось видео посвященное поединку Усик - Беллью.

В мультипликационном ролике показан бой в Манчестере, который состоялся 10 ноября. Главными героями стали украинец Александр Усик и британец Тони Беллью.

Напомним, что по итогам этой встречи победу одержал представитель Украины нокаутировав в 8-м раунде соперника.

После боя промоутер Усика заявил, что Усик выполнил все задачи в тяжелом весе и может перейти в супертяжи. В свою очередь британец Диллиан Уайт сказал, что украинец может обескуражить только ленивого супертяжа.