Спорт видео В сети появился мультипликационный ролик боя Усик - Беллью

2018-11-15 21:30 303

 

На одном из YouTube-каналов появилось видео посвященное поединку Усик - Беллью.

В мультипликационном ролике показан бой в Манчестере, который состоялся 10 ноября. Главными героями стали украинец Александр Усик и британец Тони Беллью.

В сети появился мультипликационный ролик боя Усик - Беллью

 
В сети появился мультипликационный ролик боя Усик - Беллью
08:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: На одном из YouTube-каналов появилось видео посвященное поединку Усик - Беллью.

В мультипликационном ролике показан бой в Манчестере, который состоялся 10 ноября. Главными героями стали украинец Александр Усик и британец Тони Беллью.

Напомним, что по итогам этой встречи победу одержал представитель Украины нокаутировав в 8-м раунде соперника.

После боя промоутер Усика заявил, что Усик выполнил все задачи в тяжелом весе и может перейти в супертяжи. В свою очередь британец Диллиан Уайт сказал, что украинец может обескуражить только ленивого супертяжа.

 

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