Спорт Ярмоленко провел за сборную пять матчей, но стал самым полезным игроком года

2018-11-23 12:41 228

Полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал самым полезным игроком сборной Украины в 2018 году. Он набрал больше всех баллов по статистическим оценкам системы InStat.

Ярмоленко в этом году провел в составе национальной команды 5 матчей, и средняя оценка его действий на поле составила 288 баллов.

Вторую позицию занял полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка - 287 баллов за 10 матчей.

Третью - полузащитник донецкого Шахтера Марлос (286 и 8 соответственно).

Четвертое место занял Александр Караваев.

Пятым стал голкипер Шахтера Ярослав Ракицкий.

Самыми результативными игроками сборной Украины по системе гол+пас в 2018-м стали Евгений Коноплянка - 6, Андрей Ярмоленко - 5 и Руслан Малиновский - 3.

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