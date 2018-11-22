Ярмоленко провел за сборную пять матчей, но стал самым полезным игроком года

Полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал самым полезным игроком сборной Украины в 2018 году. Он набрал больше всех баллов по статистическим оценкам системы InStat.
Ярмоленко в этом году провел в составе национальной команды 5 матчей, и средняя оценка его действий на поле составила 288 баллов.
Вторую позицию занял полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка - 287 баллов за 10 матчей.
Третью - полузащитник донецкого Шахтера Марлос (286 и 8 соответственно).
Четвертое место занял Александр Караваев.
Пятым стал голкипер Шахтера Ярослав Ракицкий.
Самыми результативными игроками сборной Украины по системе гол+пас в 2018-м стали Евгений Коноплянка - 6, Андрей Ярмоленко - 5 и Руслан Малиновский - 3.