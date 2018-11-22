Политика Климкин назвал дату и место новой встречи "нормандской четверки"

2018-11-22 13:16 183

Новая "нормандская встреча" на уровне руководства внешнеполитических ведомств пройдет на следующей неделе в Берлине (Германия).

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на неподконтрольной Украине части Донбасса) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - pаявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе, сообщает Укринформ.

Напомним,  28 сентября "нормандская четверка" обсудила миротворцев для Донбасса.

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Климкин назвал дату и место новой встречи "нормандской четверки" 2018-11-22 13:16 183

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