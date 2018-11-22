фото-видео видео "Парфюмер. История одного убийцы" - Выходит сериал по мотивам культового романа Зюскинда

2018-11-23 22:12 207

Netflix представил трейлер нового шестисерийного фильма, по мотивам культового романа Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы".

Сюжет сериала "Парфюмер" разворачивается не во Франции XVII века, как в романе-первоисточнике, а в современной Германии. Полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один их общий приятель.

Каждый из них одержим запахами. Во время допроса всплывают неприятные подробности личной жизни каждого из друзей. Оказывается, что их покойный товарищ убивал людей, чтобы использовать их тела для создания совершенного аромата.

Главные роли в картине исполнили Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки и другие. А режиссером выступил Филипп Кадельбах, который ранее снял такие сериалы, как "Наши матери, наши отцы" и "Британские СС".