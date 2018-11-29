Экономика Как повлияет введение военного положения на переговоры по кредиту МВФ

2018-11-30 11:13 183

Как сообщал президент Украины на своей странице в Facebook, в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард он уже обсудил ключевые показатели государственного бюджета.

"Согласно с предварительными оценками МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", – написал Порошенко.

Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Кроме того, Порошенко отдельно подчеркнул, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Напомним, совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о новом транше Киеву сразу после принятия госбюджета на 2019 год и перерасчета тарифов на отопление. В свою очередь Кабмин Гройсмана не скрывает, что рассчитывает получить первый транш уже в декабре.

Еще по теме

Военное положение: Украина ввела ограничения для россиян

2018-11-29 20:00 564

Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать

2018-11-29 19:00 834

В Украину приедет миссия МВФ для изучения нового налога для украинцев

2018-11-29 17:00 609

Генштаб пояснил, что нельзя постить и лайкать в соцсетях при военном положении

2018-11-29 11:42 837

Еще новости в разделе "Экономика"

Как повлияет введение военного положения на переговоры по кредиту МВФ

2018-11-30 11:13 183

В 2019-м году Украину ждет череда резонансных корпоративных скандалов

2018-11-28 12:16 591

Из-за военного положения начала быстро дешеветь гривна - доллар уже по 29 грн

2018-11-27 15:46 1569

Курсы гривны и рубля упали после атаки РФ на Азове

2018-11-26 13:30 1140
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Как повлияет введение военного положения на переговоры по кредиту МВФ 2018-11-30 11:13 183
В 2019-м году Украину ждет череда резонансных корпоративных скандалов 2018-11-28 12:16 591
Из-за военного положения начала быстро дешеветь гривна - доллар уже по 29 грн 2018-11-27 15:46 1569
Курсы гривны и рубля упали после атаки РФ на Азове 2018-11-26 13:30 1140

Лента

13:44 Натурализованный бразилец Марлос решил закончить карьеру в "Шахтере"
КАРТА 13:40 Киев ждут новые пробки - на месяц частично перекрыли мост Патона
13:17 Оппозиция заявляет о беспрецедентном давление правоохранителей на церковь
КАРТА 13:15 Зима рвется в Украину - сегодня начнутся снегопады, метели и морозы до -17°C
12:43 Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году
12:34 В Британии уверены, что Facebook умышленно скрывал факты активности кремлеботов
12:13 Украина зеркально ответит на захват военных кораблей и плен моряков, - СБУ
КАРТА 11:42 Ситуация в зоне ООС: 14 обстрелов, один солдат ранен, еще один пропал без вести
11:13 Как повлияет введение военного положения на переговоры по кредиту МВФ
10:41 СБУ проводит обыски у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла