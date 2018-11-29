Экономика Как повлияет введение военного положения на переговоры по кредиту МВФ

2018-11-30 11:13 183

Как сообщал президент Украины на своей странице в Facebook, в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард он уже обсудил ключевые показатели государственного бюджета.

"Согласно с предварительными оценками МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", – написал Порошенко.

Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Кроме того, Порошенко отдельно подчеркнул, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Напомним, совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о новом транше Киеву сразу после принятия госбюджета на 2019 год и перерасчета тарифов на отопление. В свою очередь Кабмин Гройсмана не скрывает, что рассчитывает получить первый транш уже в декабре.