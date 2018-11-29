Мир фото Сериал "Мистер Мерседес" по романам Кинга продлен - о чем будет третий сезон

2019-01-02 10:42 1938

Неоднозначный, но популярный сериал "Мистер Мерседес", основанный на произведениях Стивена Кинга, продлили еще на один (уже третий) сезон.

Как сообщает Variety, следующий сезон будет основан на финальной части трилогии, посвященной детективу Биллу Ходжесу, которую писатель назвал "Пост сдал".

По сюжету убийца из "Мистера Мерседеса" Брейди Хартсфилд все еще находится в клинике с тяжелой травмой головного мозга в вегетативном состоянии. Ходжес, возглавляющий детективное агентство, берется за расследование обстоятельств самоубийства и оказывается втянут в опасный заговор, который угрожает не только ему, но и всем близким. Все указывает на то, что Брейди вернулся и жаждет мести.

"Мистер Мерседес" вызвал такой сильный отклик у широкой аудитории, поэтому мы очень рады продолжить эту историю в третьем сезоне для всех наших зрителей", - отметили создатели сериала.

Напомним, премьера первого сезона сериала состоялась в августе 2017 года на AT&T Audience Network, а второго - в августе 2018-го. Сроки работ над третьим сезоном шоу и дата выхода пока не уточняются.