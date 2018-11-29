Спорт Букмекеры не верят в победу "Динамо" над "Астаной"

2018-11-29 16:37 132

 

В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет на выезде против казахстанской "Астаны" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером предстоящего матча. На победу динамовцев можно сделать ставку с коэффициентом 3,60. В то же время ничья оценивается коэффициентом 2,41, а победа "Астаны" - 2,80.

Перед игрой в турнирной таблице квартета К у обеих команд по 8 очков, они делят первую строчку. Первая встреча на "Олимпийском" завершилась вничью - 2:2. В квартете с украинской командой также находятся французский "Ренн" и чешский "Яблонец".

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Спорт

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