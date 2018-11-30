Натурализованный бразилец Марлос решил закончить карьеру в "Шахтере"

Натурализованный бразилец - полузащитник сборной Украины и один из лидеров "Шахтера" Марлос подписал новый контракт с "горняками". Футболист заявил о желании играть в клубе до завершения карьеры.
Как сообщили в "Шахтере", новое соглашение рассчитано до конца 2021 года.
Марлос выступает за горняков с 2014 года. До этого он провел 2 сезона в харьковском "Металлисте". Сыграл 183 матча за "Шахтер", забив 52 гола и сделав 47 ассистов во всех турнирах.
Осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и уже провел 11 матчей за национальную сборную страны.
"Я предан клубу, который так много дал мне и всегда открывал передо мной все двери. В "Шахтере" чувствую себя как дома. Подписывая контракт, думал и о всей семье клуба.
Быть ее частью еще три года – огромная честь. Я благодарен за все и хотел бы закончить здесь карьеру. Этот клуб люблю не только я, но и все мои родные. Спасибо болельщикам, сотрудникам, тренерам и, конечно же, президенту за то, что так приняли меня. Это подогревает во мне желание играть как можно лучше", - сказал Марлос.
Напомним, Марлос все еще залечивает свою травму. Но и без одного из своих лидеров "Шахтер" смог обыграть в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" и до последнего тура претендовать на выход в плей-офф.