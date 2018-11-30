Спорт Натурализованный бразилец Марлос решил закончить карьеру в "Шахтере"

2018-11-30 13:44 210

Натурализованный бразилец - полузащитник сборной Украины и  один из лидеров "Шахтера" Марлос подписал новый контракт с "горняками". Футболист заявил о желании играть в клубе до завершения карьеры.

Как сообщили в "Шахтере", новое соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Марлос выступает за горняков с 2014 года. До этого он провел 2 сезона в харьковском "Металлисте". Сыграл 183 матча за "Шахтер", забив 52 гола и сделав 47 ассистов во всех турнирах.

Осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и уже провел 11 матчей за национальную сборную страны.

"Я предан клубу, который так много дал мне и всегда открывал передо мной все двери. В "Шахтере" чувствую себя как дома. Подписывая контракт, думал и о всей семье клуба.

Быть ее частью еще три года – огромная честь. Я благодарен за все и хотел бы закончить здесь карьеру. Этот клуб люблю не только я, но и все мои родные. Спасибо болельщикам, сотрудникам, тренерам и, конечно же, президенту за то, что так приняли меня. Это подогревает во мне желание играть как можно лучше", - сказал Марлос.

Напомним, Марлос все еще залечивает свою травму. Но и без одного из своих лидеров "Шахтер" смог обыграть в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" и до последнего тура претендовать на выход в плей-офф.

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