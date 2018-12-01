Спорт Букмекеры назвали фаворита боксерского поединка Стивенсон - Гвоздик

2018-12-01 13:00 165

 

По мнению букмекеров фаворитом в запланированном на 1 декабря боксерском поединке является украинец Александр Гвоздик. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Ставки на победу Александра Гвоздика принимаются с коэффициентом 1.79 (79 копеек на каждую поставленную гривну), на выигрыш Стивенсона - 2.0. На ничью коэффициент составляет 26.0.

"Временный" чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к поединку против "полноценного" чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона в октябре.

Украинский боксер работает в тренировочном лагере в Окснарде (Калифорния, США) под руководством нового наставника - знаменитого американца Тедди Атласа.

Бой Стивенсон - Гвоздик пройдет в Квебеке (Канада) 1 декабря.

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