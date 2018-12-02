Спорт Бой Гвоздик - Стивенсон. Украинец одолел канадца в 11-м раунде. Видео жесткого нокаута

2018-12-02 11:00 399

В ночь на 2 декабря состоялся бой между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном. Бойцы сражались за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Украинец одолел соперника в 11 раунде.

Бой за чемпионский титул проходил в Канаде. В начале боя украинец много двигался, но пропустил несколько ударов в голову. Уже в третьем раунде Стивенсон опустился на колено, но рефери счел, что канадец поскользнулся.

В конце 8-го раунда Гвоздик трижды попал по Стивенсону одиночными ударами, заставив пятиться назад, но в следующих двух раундах пережил несколько опасных моментов. Окончательную победу Гвоздик одержал в 11-м раунде.

Таким образом, Гвоздик стал четвертым обладателем титула чемпиона мира среди украинских боксеров-профессионалов. Помимо него, титулами владеют Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.