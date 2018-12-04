Спорт Скоростной и меткий. Что из себя представляет соперник Ломаченко Хосе Педраса

2018-12-04 17:30 297

 

Уже в это воскресенье, 9 декабря, украинский боксер Василий Ломаченко сразится с пуэрториканцем Хосе Педрасой. Биться спортсмены будут за пояс WBO, которым владеет Педраса.

Как и любой представитель Карибского бассейна, Педраса начинал в любителях и достиг там неплохих результатов. В 18 лет он завоевал бронзу на Панамериканских играх, спустя год повторил этот результат на Кубке мира в Москве, а в 20 лет на чемпионате мира проиграл в финале итальянцу Доенико Валентино. Ломаченко тогда, к слову, стал чемпионом мира, но в более легкой весовой категории.

На триумфальной для Ломаченко Олимпиаде в Пекине Педраса проиграл уже во втором раунде французу Дауда Соу. В 2011 году Педраса решил начать профессиональную карьеру победив в течение года шесть соперников.

Первый чемпионский пояс Педраса завоевал в марте 2014 года, а спустя присоединил к нему второй, хотя, и не самых престижных версий. В 2017 году он потерял титулы, уступив нокаутом американцу Жервонте Дэвису, дела которого ведет Флойд Мейвезер. Зрелищный бой завершился нокаутом - Педрасе не хватило сил и крепкой защиты.

Он спустя год сменил весовую категорию и там, одолев троих мексиканцев, взял титул по версии WBO. Последний бой против Рэя Бельтрана длился все 12 раундов, но Педраса грамотно выстроил защиту, контролировал ход поединка и получил победу единогласным решением судей.

Встреча с Ломаченко для Педрасы обязательна. Победитель боя с Бельтраном был обязан сойтись с Ломаченко, который сейчас собирает все титулы в своем весе. Для Педрасы это шанс сразится с действительном топовым чемпионом, чтобы громко заявить о себе.

Бой должен быть зрелищным

За Педрасу говорит отличная школа любительского бокса, которой славятся спортсмены из Пуэрто-Рико и кубы. Хосе очень подвижен, грамотно рассчитывает свои силы, умеет контратаковать и обороняться. Ломаченко будет противостоять боксеру, который манерой чем-то похож на украинца.

Другое дело, что у Педрасы не столь сильный удар, как у его многих американских коллег. Если бой и завершится досрочно, то разве что победой Ломаченко. Педраса славится метким ударом и может забрать себе отдельные раунды, оставляя себе шансы на победу по решению судей.

Мы увидим очень скоростной бокс, где соперникам понадобится особая выносливость и грамотная тактика. Постоянно находиться в защите бойцам будет невозможно, поэтому атаковать они будут часто, временами надеясь провести нокаутирующую серию.

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