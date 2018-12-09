Спорт видео Ломаченко побил Педрасу в ринге и отобрал у него титул WBO

2018-12-09 10:00 411

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу в объединительном поединке за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.

12 раундов не определили сильнейшего. Ломаченко смог победить Педрасу лишь по решению судей: 119:107, 117:109, 117:109.

Разбор боя

Обзор боя потом покажет, что Ломаченко мог заканчивать его досрочно в одиннадцатом раунде. Но зритель, который не посмотрел его вживую лишь увидит тотальное преимущество украинца.

Статистика красноречива: Ломаченко превосходил Педрасу в этом поединке по всем показателям. Если первая половина боя прошла в более-менее умеренном темпе (хотя для боксеров этой весовой категории это слово назвать подходящим нельзя), то во второй украинец с каждым раундом наседал и хотел нокаутировать оппонента.

Вердикт о Ломаченко — Педраса: бой вышел интересным, хотя бы по той причине, что оппонент украинца отстоял. И хотя у Василия по ходу поединка появилось рассечение на голове, следствием его стали не атаки пуэрториканца, а столкновение боксеров головами. Главную же задачу украинец сделал, добавив в свою коллекцию еще один титул.

Сильные/слабые стороны соперника

Сильной стороной Педрасы стала выносливость. Как бы невзрачно пуэрториканец не выглядел в последних раундах против Ломаченко, тот факт, что он устоял, заслуживает отдельного уважения. Да и скорость атак оппонента Ломаченко была на приличном уровне.

Другое дело — точность атак и защита. Педраса частенько пропускал контратаки от украинца, что было особенно заметно после шестого раунда. Казалось, что он уже не выстоит, но все же до решения судей Хосе дожил.

Ломаченко? О сильных сторонах украинца все сказал бой. Василий был сильнее оппонента по всем параметрам и заслуженно завоевал титул.