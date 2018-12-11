В Instagram теперь можно обмениваться голосовыми сообщениями

В Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями в Direct.
Как сообщает профильное интернет-издание TechCrunch, для записи голосового сообщения нужно удерживать нажатой кнопку микрофона рядом с окошком набора текста.
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Максимальная длина записи составляет одну минуту. Ее можно прослушать несколько раз, так как голосовое сообщение остается в истории переписки.
Напомним, ранее Instagram заявил, что будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения.
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