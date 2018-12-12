Спорт Ломаченко вернется на ринг в апреле: соперником будет чемпион мира по версии IBF

2018-12-12 19:15 87

 

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет свой следующий бой 12 апреля в Лос-Анджелесе. Напомним, в предыдущем бою Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. Украинец дважды отправил пуэрториканца в нокдаун в 11-м раунде, но завершить поединок досрочно все же не сумел.

Как сообщил в интервью Los Angeles Times промоутер Ломаченко Тодд Дюбоф, соперником украинца в его апрельском поединке может стать победитель боя Ричард Комми (27-2, 24 КО) – Иса Чаниев (13-1, 6 КО), в котором будет разыграно вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Впервые в профессиональной карьере Василий Ломаченко объединил пояса – теперь он чемпион WBO и WBA. Отметим, что этот поединок стал первым для украинца после перенесенной операции на плече. После боя Ломаченко похвалил своего соперника за хороший бой, сказал, что плечо его совершенно не беспокоило в этом бою, и заявил, что хочет объединительного поединка с чемпионом WBC в легком весе Майки Гарсией.

Кстати, накануне стало известно, что у Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка перед боем с Педрасой. Инициатором конфликта стал отец потенциального соперника украинского чемпиона.

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