Спорт Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче Лиги чемпионов с "Лионом"

2018-12-12 16:15 207

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,30, на победу французского "Лиона" – 3,0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,60.

12 декабря в Киеве состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и французский "Лион". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является чемпион Украины.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,30 (чем ближе коэффициент к единице, тем выше вероятность, что это произойдет), на победу "Лиона" – 3,0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,60.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтеру" нужна только победа в сегодняшнем матче.

Матч пройдет на НСК "Олимпийский". Начало – в 22.00. Игра должна была проходить в Харькове, но из-за введения военного положения матч перенесли в столицу Украины.



