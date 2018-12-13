Спорт Лион оказался Шахтеру не по зубам - команда Фонсеки вылетела из Лиги Чемпионов

2018-12-13 09:40 150

На столичном НСК Олимпийский в поединке с Лионом донецкий Шахтер не сумел проявить волю к победе и вылетел из Лиги Чемпионов.

Матч изначально планировали провести на Харьковской арене, однако, за шесть дней до игры УЕФА было принято решение о невозможности проведения матча в связи с введением военного положения на территории области.

По сути, команды бились за выход в плей-офф ЛЧ. Шахтёру необходимо было победить для выхода из Группы F и дальнейшей борьбы на футбольном поле, однако матч закончился со счетом 1-1.

В матче "горняки" вышли вперед уже на 22-й минуте. Голом отметился Мораес, который получил пас между защитников и пробил мимо голкипера. Во втором периоде Фекир, игрок Лиона, принял мяч в штрафной, убрал под левую и в самую девятку зарядил, этим же сровнял счет.

В целом французы значительно превосходили соперника на протяжении всей игры. Чемпионов Украины теперь ждет 1/16 финала Лиги Европы, где им компанию составит киевское Динамо.

Виктория ГОРОВАЯ.