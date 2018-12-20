Спорт Усик рассказал, что стало реальной причиной трагедии во время боя со Стивенсоном

2018-12-20 13:44 210

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился мнением относительно трагического инцидента, который произошел во время боя с Адонисом Стивенсоном.

"Виновата медицина. Потому что в Канаде нет обязательного осмотра головы, как это делают в США, Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нет. Адонис, вроде бы, несколько лет подряд не делал этого", - говорит спортсмен.

Гвоздик сильно переживает по этому поводу. Это случайность, которая могла бы произойти и в другую сторону.

ЖЕСТКИЙ НОККАУТ: ПОСЛЕ БОЯ С ГВОЗДИКОМ СТИВЕНСОНА ВВЕЛИ В КОМУ

"Дай Бог, чтобы с Адонисом все было хорошо. Замечательный парень, семьянин, отец. Очень бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо на самом деле. Так случается. Это даже не бокс, просто так сошлись звезды", – рассказал украинец в интервью в интервью VideoBoxing.

Напомним, канадец переживает тяжелые последствия после нокаута от Александра Гвоздика – боксера ввели в искусственную кому. По последним данным, спортсмен впервые пришел в себя, однако у него все еще парализована часть тела.

ВИДЕО БОЯ СТИВЕНСОН-ГВОЗДИК - ЧИСТАЯ ПОБЕДА В 11-М РАУНДЕ

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