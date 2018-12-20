Спорт Реал снова приглашает Моуринью - дают 20 млн евро зарплаты и бюджет на трансферы

2018-12-20 15:46 117

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" тренер Жозе Моуринью долго без работы не засидится, есть информация, что уже летом опытный наставник может вернуться в мадридский "Реал".

По данным источников издания El Pais, мадридский гранд хочет пригласить Моуринью летом. Португальцу выделят солидный бюджет на трансферы и будут платить 20 млн евро в год.

В Мадриде даже успели уже опросить игроков, которые оказались не против возвращения Моуринью в стан "сливочных".

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Напомним, еще до увольнения Моуринью, после утверждения Солари на посту тренера, боссы "Реала" контактировали с агентом Моуринью. Сейчас же разговор стал более детальный и конкретный. На текущей неделе "Манчестер Юнайтед" уволил Моуринью, которого сменил Оле-Гуннар Сульшер.

Жозе Моуринью работал в "Реале" в 2010-2013 годах и выиграл с командой Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.