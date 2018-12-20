Экономика В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные

2018-12-20 17:30 471

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне: 27,58 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 20 декабря, курс доллара снизился на 14 копеек после падения на 13 днем ранее. За неделю – с прошлой пятницы, 14 декабря – доллар стал дешевле на 29 копеек.

Напомним, Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине 1,4 млрд долларов, а также одобрил новую программу stand-by. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как транш МВФ повлияет на курс доллара, и предостерегли украинцев от слишком оптимистичных ожиданий.