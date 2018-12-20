Экономика В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные

2018-12-20 17:30 471

 

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне: 27,58 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 20 декабря, курс доллара снизился на 14 копеек после падения на 13 днем ранее. За неделю – с прошлой пятницы, 14 декабря – доллар стал дешевле на 29 копеек.

Напомним, Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине 1,4 млрд долларов, а также одобрил новую программу stand-by. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как транш МВФ повлияет на курс доллара, и предостерегли украинцев от слишком оптимистичных ожиданий.

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Экономика

В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные 2018-12-20 17:30 471
Долговая яма: Весной 2019 года ЕС даст Украине в долг еще 500 миллионов евро 2018-12-20 15:14 276
Доллар поднимется выше психологической отметки: прогноз курса на неделю 2018-12-17 17:00 960
На сколько подорожает электроэнергия в 2019, 2010 и 2021 годах - решение НКРЭ 2018-12-17 09:13 1626

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