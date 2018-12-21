Мир фото Бывший президент переоделся Санта-Клаусом и поздравил детей в больнице

2018-12-31 08:25 240

Экс-президент США Барак Обама в костюме Санта-Клауса посетил пациентов в одной из детских больниц Вашингтона.

"В одной из игровых комнат больницы Обама делал с четырехлетними детьми и старше снежинки из бумаги. После этого раздал им пазлы, наборы машинок Hot Wheels, блестящий детский лак для ногтей и сладости", - сообщает The Washington Post.

"Обама Клаус" также посетил отдельные палаты для личных встреч с детьми и их родителями.

Напомним, впрошлом году 44-й президент, по-прежнему проживающий в американской столице, нарядился Санта-Клаусом, чтобы поздравить школьников в детском клубе Boys & Girls Club.