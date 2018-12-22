Мир видео "Желтые жилеты" столкнулись с полицией в Лиссабоне

2018-12-22 13:00 246

Правительство Португалии вывело на улицы 20 000 полицейских

Несколько сотен протестующих в желтых жилетах, требующих снижения налогов и вдохновленных беспорядками в Париже, вышли на улицы Лиссабона в пятницу, пытаясь перекрыть движение. Об этом сообщает Reuters.

Около 100 протестующих вступили в перепалку с полицией на центральной площади в Лиссабоне, в то время как в северном городе Брага некоторые подъездные дороги были заблокированы.

"Движение не связано ни с какой политической партией, и мы просто хотим сказать правительству, что мы устали от коррупции, мы устали от налогов, мы устали платить за содержание политического класса", - сказала 50-летняя Жоао Виана.

Правительство вывело на улицы 20 000 полицейских.