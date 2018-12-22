Детали Старая проститутка Богословская рвется к власти

2018-12-22 19:04 516

Политик Инна Богословская, которую давным-давно ведущий Савик Шустер назвал «старой проституткой», снова рвется к власти. Престарелая дама с юношеским азартом снова пытается «продать себя», но получается откровенно комично – «в шкафу» у старой проститутки собралось слишком много «скелетов».

В жизни часто так бывает, что с виду приличная женщина оказывается продажной. Инна Богословская наивная – она действительно считает, что проституток со стажем никто не помнит в лицо. Её проблема в паталогической жадности. Человек, зарабатывающий ртом миллионы долларов, украла из арендованной квартиры два телевизора, электростанцию-генератор, французский сервис и даже кастрюли. Делом занималась тогда еще милиция, его активно освещали СМИ.

В политических кулуарах Богословскую называют не иначе, как «консервой Кремля». Проститутка на то и проститутка, чтобы не брезговать деньгами. Но Богословская еще и опытная проститутка – с кем она только не работала, начиная от Януковича и заканчивая аферистами средней масти.

Задача Богословской – трепать языком. Этому ремеслу она давным-давно обучалась вместе с некоторыми другими «говорящими головами», канувшей в лету Партии регионов. У неё нет личного мнения, позиции, она делает то, что скажут кураторы. Даже Шустер не выдержал, обозвав её проституткой, что уж говорить про людей, которые слушают чепуху с экранов! Ну представьте уровень цинизма, если до аннексии Крыма Богословская рассказывала нам, что в Севастополе должно быть двоевластие Украины и России. Обе страны она именовала сестрами, русский язык называла обязательным для изучения украинцами. А сейчас эта проститутка выходит к людям и «вещает» про интересы Украины, призывая национализировать и арестовать, всё что имеет вывески на русском! Быстро переобулась, не находите?

На самом деле, Богословская давно могла отдыхать на пенсии, ей щедро платили в свое время. Однако жадность – великий стимул. Плевала она на искренность. Вчера рассказывала про российский Севастополь – не беда, главное – скорчить умный «аватар». Богословская взяла деньги у российских кураторов под свой проект и теперь она частая гостья на украинских телеканалах. Жаль журналисты не умеют проводить информационную люстрацию, и помогают этой проститутке влиять на массы.