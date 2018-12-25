Спорт Названы самые дорогие игроки чемпионата Украины

2018-12-25 21:30 75

 

Самым дорогим игроком из чемпионата Украины является бразильский защитник "Шахтера" Исмаили.

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, который обновил стоимость игроков в европейских чемпионатах.

Стоимость Исмаили за год выросла на 5,5 миллионов евро и теперь оценивается в 18 миллионов.

В топ-10 самых дорогостоящих игроков УПЛ вошли только представители "Шахтера" и "Динамо".

1. Исмаили ("Шахтер") - 18 миллионов евро

2. Тайсон ("Шахтер") - 13 млн

3. Марлос ("Шахтер") - 11 млн

4. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10 млн

5. Виктор Цыганков ("Динамо") - 10 млн

6. Майкон ("Шахтер") - 8 млн

7. Ярослав Ракицкий ("Шахтер") - 7,5 млн

8. Беньямин Вербич ("Динамо") - 5,5 млн

9. Фернандо ("Шахтер") - 5,5 млн

10. Че-Че ("Динамо") - 5 млн

11. Сидклей ("Динамо") - 5 млн

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