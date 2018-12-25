Самым дорогим игроком из чемпионата Украины является бразильский защитник "Шахтера" Исмаили.
Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, который обновил стоимость игроков в европейских чемпионатах.
Стоимость Исмаили за год выросла на 5,5 миллионов евро и теперь оценивается в 18 миллионов.
В топ-10 самых дорогостоящих игроков УПЛ вошли только представители "Шахтера" и "Динамо".
1. Исмаили ("Шахтер") - 18 миллионов евро
2. Тайсон ("Шахтер") - 13 млн
3. Марлос ("Шахтер") - 11 млн
4. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10 млн
5. Виктор Цыганков ("Динамо") - 10 млн
6. Майкон ("Шахтер") - 8 млн
7. Ярослав Ракицкий ("Шахтер") - 7,5 млн
8. Беньямин Вербич ("Динамо") - 5,5 млн
9. Фернандо ("Шахтер") - 5,5 млн
10. Че-Че ("Динамо") - 5 млн
11. Сидклей ("Динамо") - 5 млн