Политика КАРТА Сегодня истек срок действия военного положения в десяти областях Украины - СНБО решит, как быть дальше

2018-12-26 09:12 207

Сегодня, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.

Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября.

После введения такого режима сообщалось, что случае необходимости возможны некоторые ограничения прав и свобод граждан, однако президент пообещал, что к таким мерам будут прибегать, только если ситуация обострится.

Позже президент Порошенко заявил, что правовой режим военного положения не будет продлен, если не произойдет широкомасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины.

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По словам Порошенко, за 30 дней военного положения - это превентивная мера. Как сообщал президент в своем Twitter, это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан "от удара врага".

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом. В связи с инцидентом, 26 ноября 2018 года Верховная Рада почти конституционным большинством поддержала указ президента "О введении военного положения в отдельных областях Украины".

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Согласно нормативным актам, военное положение введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.