Спорт Бразилец в помощь Шеве: защитник Исмаили готов получить гражданство Украины

2019-01-01 11:13 63

Бразильский защитник горняков в ближайшем будущем намерен получить украинский паспорт и получить право играть в составе команды Андрея Шевченко.

«Вполне возможно, что уже в ближайшее время Исмаили примет украинское гражданство. Близкие к нему люди говорят, что он серьезно рассматривает эту возможность.

Он очень надеялся получить вызов в сборную Бразилии, но получив его, не был заигран за сборную.

Поэтому источники говорят, что Исмаили готов принять украинское гражданство и конкурировать за попадание в сборную Украины. Пример Марлоса вдохновил его», –сообщил журналист и телеведущий Игорь Цыганык.

Напомним, 28-летний Исмаили в марте этого года был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Россией и Германией, но на поле так и не появился.