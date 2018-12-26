Мир видео NASA обнародовало неожиданный ответ фанатам фильма о Железном человеке

2019-01-03 11:15 135

После выхода первого трейлера новых "Мстителей", где персонаж Роберта Дауни-младшего Тони Старк оказался в открытом космосе с ограниченными запасами воды, еды и кислорода, поклонники обратились к NASA с просьбой спасти Железного человека.

"Что вы там делаете, NASA, когда Тони Старк в космосе? Летите спасать его, он умирает", — писали пользователи в соцсетях.

Представители Американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не оставили без внимания призывы о помощи.

"Привет, Marvel, мы наслышаны о проблемах Тони Старка. Для начала в центре управления следует получить ясное и четкое сообщение в духе: "Мстители, у нас проблемы". А если он не может выйти на связь, мы рекомендуем всем сотрудникам на Земле использовать все имеющиеся ресурсы для сканирования космического пространства с целью определения точного местоположения пропавшего", - говорится в сообщении NASA на официальной странице в Twitter.

Отметим, что на сопровождающей комментарий фотографии из центра управления полетами, возле одной из приборных панелей с надписью "Тор" лежит молот супергероя.

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