Спорт Ломаченко сделал заявление о возможном бое с непобедимым американским боксером

2018-12-26 17:19 132

 

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) прокомментировал возможность проведения боя с американцем Майки Гарсией (39-0, 30 КО). Об этом сообщает портал Xsport.

"Сейчас главным вопросом вновь становится весовая категория. Майки уходит в следующий вес и тем самым говорит нам: "Хотите боксировать - поднимайтесь к нам". Подниматься мне сейчас в 63.5? У меня другая дорога и другие планы. Я сейчас не готов этого делать. Поэтому пока этот бой откладывается", - заявил украинский чемпион.

Однако при этом Василий назвал в каком случае бой все таки может состояться. "Опять таки, Гарсия не отказался от своего титула по версии WBC. Если он останется в нашем весе, то тогда да, мне интересно. Если будет продолжать звать в 63.5 - я приду, но не сегодня", - рассуждает Ломаченко.

"Давайте подождем бой Гарсии с Эрролом Спенсом. После этого уже будет понятно о его дальнейших действиях. Гарсия проиграет этот бой. Я еще и думаю, что проиграет он его достаточно так уверенно", - резюмировал украинский боксер.

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