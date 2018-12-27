Спорт Салах пригрозил разорвать контракт с Ливерпулем, если купят форварда сборной Израиля Даббура

2018-12-28 10:11 261

Главная звезда "Ливерпуля" форвард Мохамед Салах покинет клуб, если "красные" купят израильского форварда "Ред Булл Зальцбург" Моанеса Даббура.

"Даже если он футболист арабского происхождения и мусульманин, он все же израильтянин. Его страна является государством-оккупантом, с которым Салах и его народ не могут иметь ничего общего", – сказал источник i24NEWS.

Напомним, Моанес Даббур - 26-летний нападающий сборной Израиля. Начинал карьеру в "Маккаби" из Назарета, откуда в 2011 году перебрался в "Маккаби" (Тель-Авив). В 2014-2015 годах играл за швейцарский "Грахсоппер", откуда перебрался в Австрию, где завоевал вместе с "Зальцбургом" чемпионский титул.

Моххамед Салах когда-то не пожал руку футболистам израильского "Маккаби", когда играл за "Базель".

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мохаммед Салах забил уже 12 мячей за "красных". В последнем матче против "Ньюкасла" Салах отметился голом с пенальти.

Напомним, Мохаммед Салах - египетский форвард «Ливерпуля» и сборной Египта входит в пятёрку лучших бомбардиров мира.

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