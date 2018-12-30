Спорт Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком в матче "Манчестер Сити"

2019-01-01 18:00 219

 

Футболист английского "Манчестер Сити" и футбольной сборной Украины Александр Зинченко отличился результативной передачей в матче 20-го тура АПЛ с "Саутгемптоном". Об этом сообщает "Трибуна".

На 37-й минуте украинский футболист ошибся, что привело полузащитника "святых" Пьера-Эмиля Хейбьерга к голу. Впрочем, уже спустя несколько минут Зинченко реабилитировался за свою оплошность. На 45+3 минуте Зинченко точно навесил на голову Агуэро, который забил третий гол "горожан" в этом матче (3:1 после первого тайма). Это первое результативное действие украинца в текущем сезоне АПЛ.

Главный тренер "Манчестер Сити" Жозеп Гвардиола прокомментировал ассист Александра Зинченко. "Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал парням в перерыве: "Учитесь у Зинченко. Каждый может ошибиться, каждый. Но посмотрите на его реакцию", – отметил тренер "МанСити".

Также стоит отметить, что за несколько секунд до того, как "Манчестер Сити" забил второй мяч, Зинченко оказался в центре внимания еще одного эпизода. В штрафной площади "горожан" после контакта с украинцем на газон завалился Уорд-Прауз, однако рефери не решился назначить в ворота команды Хосепа Гвардиолы пенальти.

Напомним, ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины. На страницы календаря попали голкипер Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, полузащитники Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко и Марлос, а также форвард Роман Яремчук.

 

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