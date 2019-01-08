Экономика Курс валют: доллар и евро подорожали

2019-01-08 19:00 75

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 8 января на уровне 27,7 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,59 гривни (на 4 января 31,22 гривни).

Напоминаем:

4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,8 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривни к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.