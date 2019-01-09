Итальянскую "Рому" заинтересовал украинский полузащитник Руслан Малиновский

Итальянская "Рома" начала переговоры с "Генком" по трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Как сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио, римский клуб уже сделал официальный запрос.
Предполагаемая сумма трансфера составит 12 млн евро. Руслан Малиновский в этом сезоне забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 29 матчах. Если трансфер украинца будет срываться, "Рома" может переключиться на полузащитника "Боки Хуниорс" Барриоса.
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Примечательно, что "Роме" также приписывают активный интерес полузащитнику киевского "Динамо" Виктору Цыганкову.