Спорт Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона

2019-01-10 19:30 63

Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Сегунде

Нападающий турецкого "Акхисар Беледиеспор" и сборной Украины Евгений Селезнев продолжит карьеру в "Малаге". Испанский клуб официально объявил о трансфере на своем сайте.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.

Ранее сообщалось, что в контракте будет прописана возможность продления соглашения на 2 года. Любопытно, что конкурентом украинского нападающего в "Малаге" за место в основном составе является арендованный у донецкого "Шахтера" форвад Густаво Бланко-Лещук. В текущем сезоне Евгений Селезнев провел 12 матчей за турецкий клуб во всех соревнованиях, забил четыре мяча. Ранее Селезнев выступал также за "Шахтер", "Арсенал-Киев", "Днепр", "Кубань" и "Карабюкспор". Он является чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалистом Лиги Европы. Напомним, презентацию Селезнева в качестве игрока "Малаги" была перенесена из-за определенных разногласий испанского клуба с турецким "Акхисаром Белидие".