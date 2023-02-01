Спорт Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

2023-02-01 19:00

Киевское "Динамо" достигло соглашения с английским "Борнмутом" о трансфере 20-летнего центрального защитника Ильи Забарного.

Источник: футбольный клуб "Динамо", источники "Украинской правды"

Детали: По данным УП, Забарный подписал контракт с английским клубом до лета 2028 года, а сумма трансфера молодого украинца составила порядка 27 млн евро плюс бонусы.

По условиям трансфера клубы "Динамо" и "Борнмут" также согласовали проведение благотворительного товарищеского матча.

31 января ФК "Динамо" также сообщил, что отдал нападающего Артема Беседина в аренду в кипрскую "Омонию" (Никосия) до 30 июня 2023 года, поэтому 26-летний форвард "Динамо" проведет вторую часть сезона в высшей лиге Кипра.

Справка: Илья Забарный в составе команды "Динамо" (U19) дебютировал 7 марта 2019 года.

В составе национальной сборной Украины Забарный провел все матчи без замен на Евро-2020, где украинская команда пробилась в четвертьфинал.