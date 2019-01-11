Спорт Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

2019-01-12 12:30 252

 

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Сегодня вновь появилась информация, что Владимир Кличко может возобновить карьеру. Слухи циркулируют уже давно, даже известный промоутер Эдди Хирн, как-то заявлял, что Владимир подумывает об возвращении. Теперь же всплыла и дата возможного боя Кличко – 13 апреля в Лондоне на "Уэмбли". Как сообщает boxing-mma.com ссылаясь на свои источники в британской столице, Хирн подумывает об организации грандиозного вечера бокса на "Уэмбли" с участием двух украинцев – Владимира Кличко и Александра Усика.

Изначально, в планах Хирна было провести в Лондоне объединительный поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Для этого и забронировали "Уэмбли". Однако Уайлдер неожиданно свел свой поединок вничью с Тайсоном Фьюри и стороны обговаривают реванш, который принесет им солидный куш. Джошуа же остался без соперника. Поговаривают, Энтони может встретиться с Миллером, но тот готов на бой только в США.

Хирн же в прошлом году стал сопромоутером Александра Усика. И собирался постепенно вводить украинца в супертяжелый вес. А значит соперник будет не именитый, бой всего лишь рейтинговый и явно не соберет полный "Уэмбли". Спасти вечер бокса может лишь Владимир Кличко. Его возвращение, не важно с каким соперником, – это гарантия денежного успеха. А если на вывеске будут Кличко и Усик – то такой вечер бокса на PPV разлетится по миру, как горячие пирожки. Ну а Кличко сможет себя протестировать, насколько он хорош сейчас физически, чтобы в конце года провести реванш с Энтони Джошуа.

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