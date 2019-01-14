фото-видео В трейлере финального сезона Игры престолов нашли неожиданный факт о сериале

2019-01-15 08:10 183

В трейлере финального сезона Игры престолов нашли подтверждение предположению, что Бран Старк превратится в Короля ночи. Об этом поклонники саги поделились в Twitter.

В новом ролике показаны Джон Сноу, Санса и Арья Старки, которые находятся в усыпальнице замка Винтерфелл. Там они видят собственные надгробные статуи, после чего все внутри начинает покрывается изморозью.

НОВОЕ ВИДЕО ФИНАЛЬНОГО СЕЗОНА САГИ "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"

При этом еще один Старк - Бран - в ролике не появляется. Это и послужило подтверждением теории, что он превратится в главного антагониста - Короля Ночи. Что касается Старков, то после эпизода с надгробиями фанаты не исключают их смерть.

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