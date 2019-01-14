Спорт Сборная Украины узнала соперников по Кубку Федераций

2019-01-14 21:30 129

 

Украинки сыграют с командами Болгарии, Швеции и Эстонии

Сборная Украины узнала соперников по группе в Кубке Федераций. Наша команда встретится со сборными Болгарии, Швеции и Эстонии

Игры пройдут с 6-го по 9-е февраля в польском городе Зелена Гура. Отметим, что в заявку сборной Украины попали одни из лучших в WTA-туре – Элина Свитолина и Леся Цуренко! Также за нашу сборную имеют шанс сыграть Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.

В другой группе сыграют Россия, Польша и Дания.

Составы соперниц:

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова

Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бйорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац

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