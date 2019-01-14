Детали Команда Бойко действует иррационально

2019-01-14 18:14 432

 

«Юрий Бойко и Сергей Левочкин мигрировавшие в Оппозиционную платформу «За життя», решили пойти по пути войны на уничтожение партии «Оппозиционный блок»., считает политолог Андрей Золотарев. Он считает, что их действия выражаются в бомбардировке судебных инстанций исками к бывшим однопартийцам с целью блокировать деятельность «ОппоБлока». «Ряд исков в суды мы уже видели. Следующая цель путем судебного разбирательства заблокировать выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты в период, пока продолжается срок подачи документов в ЦИК. В итоге как- то по - хуторскому выходит: «побив горшки», уходя напоследок обязательно «плюнуть в борщ соседу», отмечает политолог. Золотарев уверен, что ни о каком оппонировании власти речи не идёт, т к «ЗаЖОП» с властью не воююет, он с властью договаривается судя по тому, как в судах зажигается «зеленый свет» их судебным искам. «Подход правда абсолютно иррациональный, люди которые заверяют всех, что у Вилкула нулевой рейтинг делают всё, чтобы не допустить его к выборам. В погоне за тем, чтобы монополизировать оппозиционный бренд, они на ходу теряют штаны и выставляют напоказ свой срам.»

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