Спорт Команда Первой лиги получила повестки в ТЦК перед матчем - журналист

2024-11-09 13:30

Игроков СК Полтавы задержали перед домашним матчем с Кудривкой.

С игроками одного из лидеров Первой Лиги СК Полтава произошла скандальная ситуация.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, футболистов Полтавы задержали накануне матча с Кудривкой представители ТЦК.

Исполнителям отдали повестки, а полузащитника Дениса Галенкова забрали, поскольку, у него был статус «в розыске» и футболист не попал в заявку на тот матч.

Позже Галенкова все же отпустили, а Полтава проиграла матч против Кудривки, якобы, из-за того, что «был не тот настрой».