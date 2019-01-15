Экономика Информация для тех, кто покупает валюту на «черном рынке»

2019-01-15 16:30 423

 

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15-28,18 гривни за доллар. Об этом сообщает Finance.ua.

В 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,17 - 28,20 гривни;

Евро - 32,18 - 32,22 гривни;

Российский рубль - 0,4196 - 0,4203 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:25 котировки гривни к доллару составляли 27,95 - 28,20 гривни. Евро покупают по 31,88 гривни, продают по 32,35 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,06-28,15 гривни, евро - 32,07-32,16 гривни.

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