Информация для тех, кто покупает валюту на «черном рынке»

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15-28,18 гривни за доллар. Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,17 - 28,20 гривни;
Евро - 32,18 - 32,22 гривни;
Российский рубль - 0,4196 - 0,4203 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:25 котировки гривни к доллару составляли 27,95 - 28,20 гривни. Евро покупают по 31,88 гривни, продают по 32,35 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,06-28,15 гривни, евро - 32,07-32,16 гривни.