Экономика Озвучены размеры траншей МВФ Украине в 2019 году

2019-01-16 18:30 261

 

Национальный банк Украины ожидает поступления от Международного валютного фонда двух траншей оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В этом году мы ожидаем два транша по $1,3 млрд: один – в мае, один – в сентябре. Соответственно эти средства будут направляться в золотовалютные резервы", – сказал на пресс-конференции глава НБУ Яков Смолий.

Он напомнил, что первый транш по программе stand by составил $1,4 млрд и был выделен в декабре прошлого года. Также Смолий отметил, что в минувшем году благодаря поступлению в резервы $2,4 млрд от международных партнеров (МВФ, Евросоюза и Всемирного банка) международные резервы страны выросли на $2 млрд и достигли $20,8 млрд – пятилетнего максимума.

Как сообщала "Страна", совет директоров МВФ 19 декабря 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $4 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) были предоставлены сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров. Новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности, отмечали в Фонде.

Также мы писали, что в МВФ расставили маяки и определились, что нужно сделать Украине в текущем году.

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