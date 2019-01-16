Экономика В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни

2019-01-16 20:30 198

 

Нацбанк считает, что резких колебаний курса не будет

Национальный банк Украины не видит предпосылок для резких колебаний курса гривни из-за предстоящих президентских выборов. Об этом представители НБУ заявили сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Для сглаживания колебаний у Нацбанка достаточно запасов золотовалютных резервов и есть опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний", - заявил глава НБУ Яков Смолий. Но он также уточнил, что все будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках, от цен топливно-энергетического ресурса. В первую очередь, от колебаний цены на нефть на мировом рынке.

В свою очередь, замглавы НБУ Олег Чурий отметил, что украинская экономика стала более гибкой. По его словам, украинский бизнес научился работать в условиях гибкого курса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Информация для тех, кто покупает валюту на «черном рынке»

2019-01-15 16:30 930

эксперт: не понимаю на что рассчитывал Бойко

2019-01-14 19:34 1479

За кресло президента Украины будут бороться сразу два бывших главы СБУ

2019-01-14 13:14 903

Минфин назвал курс доллара на ближайшие три года

2019-01-12 10:00 2211

Еще новости в разделе "Экономика"

В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни

2019-01-16 20:30 198

Озвучены размеры траншей МВФ Украине в 2019 году

2019-01-16 18:30 258

Информация для тех, кто покупает валюту на «черном рынке»

2019-01-15 16:30 930

Минфин назвал курс доллара на ближайшие три года

2019-01-12 10:00 2211
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни 2019-01-16 20:30 198
Озвучены размеры траншей МВФ Украине в 2019 году 2019-01-16 18:30 258
Информация для тех, кто покупает валюту на «черном рынке» 2019-01-15 16:30 930
Минфин назвал курс доллара на ближайшие три года 2019-01-12 10:00 2211

Лента

22:00 Боевики обстреляли грузовик ВСУ: пострадали 10 военных
21:30 Украина получила от растаможки "евроблях" два миллиарда гривен
21:00 Насиров принес документы в ЦИК – тоже хочет в президенты
20:30 В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни
20:00 Климкин заявил, что в ОБСЕ предложили совместную миссию с ООН на Донбассе
19:30 Борщевой набор в Украине за год подорожал почти вдвое
19:00 Украинцы получат субсидии наличными - Рева
18:30 Озвучены размеры траншей МВФ Украине в 2019 году
18:00 Госкино Украины запретило показ и распространение трех российских сериалов
17:30 "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста