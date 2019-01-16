Экономика В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни

2019-01-16 20:30 198

Нацбанк считает, что резких колебаний курса не будет

Национальный банк Украины не видит предпосылок для резких колебаний курса гривни из-за предстоящих президентских выборов. Об этом представители НБУ заявили сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Для сглаживания колебаний у Нацбанка достаточно запасов золотовалютных резервов и есть опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний", - заявил глава НБУ Яков Смолий. Но он также уточнил, что все будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках, от цен топливно-энергетического ресурса. В первую очередь, от колебаний цены на нефть на мировом рынке.

В свою очередь, замглавы НБУ Олег Чурий отметил, что украинская экономика стала более гибкой. По его словам, украинский бизнес научился работать в условиях гибкого курса.